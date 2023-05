Warnstreiks im Handel - heute in Ostwestfalen: In Ostwestfalen könnte heute das Einkaufen in Geschäften oder Supermärkte schwierig, vielleicht sogar nicht möglich sein. Der Grund: Die Gewerkschaft Verdi ruft heute und morgen erneut Beschäftigte im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel zu Warnstreiks auf. Schwerpunkte sollen unter anderem in Filialen von Ketten wie Primark, H&M, Kaufland, Ikea und Marktkauf sein.

Mehr Schlagzeilen

Ausschreitungen im Kosovo mit vielen Verletzten: Bei Ausschreitungen im Nord-Kosovo sind dutzende Menschen verletzt worden - auch Soldaten der von der Nato geführten Friedensmission im Land. Sie hatten sich serbischen Demonstranten entgegengestellt, die die Stadtverwaltung in Zvecan stürmen wollten. Im Nord-Kosovo leben mehrheitlich ethnische Serben. Viele erkennen den Kosovo und dessen Regierung nicht an - deshalb kommt es immer wieder zu Spanungen.

Diskussion über Kurs in der Türkei-Politik: Die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat eine Diskussion über den Umgang mit der Türkei und die Integration türkischstämmiger Menschen in Deutschland ausgelöst. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) kritisierte, dass die, die jetzt in Deutschland feiern, nicht für die Folgen ihrer Wahl einstehen müssten - in der Türkei müssten das viele durch Armut und Unfreiheit.