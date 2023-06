Zusammengestellt von Christian Wolf und Tim Scholz aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Intensive Kontrollen gegen Messergewalt: Die Polizei hat am Samstagabend in den Ausgeh-Vierteln mehrerer NRW -Großstädte intensive Kontrollen durchgeführt. Dabei sind verbotene Gegenstände wie Waffen, Messer und Schlagstöcke gefunden worden. NRW -Innenminister Reul zeigte sich überrascht über das Ergebnis. Er kündigte gegenüber dem WDR an, solche landesweiten Kontrollen zu wiederholen. Rund 1.000 Polizisten waren in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Münster und Aachen im Einsatz.