Nachrichten aus NRW

Prozessauftakt - Sportlehrer tritt Schülerin in den Po: Körperliche Misshandlungen von Kindern in der Erziehung sind in Deutschland schon lange verboten. Das soll den Lehrer einer weiterführenden Schule in Krefeld nicht davon abgehalten haben, eine Schülerin in der Zeit von 2016 bis 2018 immer wieder während des Sportunterrichts in ihren Po zu treten. Nun steht der Pädagoge wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Krefeld.