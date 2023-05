Mehr Schlagzeilen

Vor 50-Stunden-Bahnstreik: Am Sonntagabend könnte der längste Streik in der Geschichte der Bahn beginnen - oder womöglich in letzter Minute noch abgeblasen werden. Am Donnerstagabend gab es noch einmal zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Bahn Gespräche. Die Bahn sagt, sie habe die Mindestlohnforderung der Gewerkschaft erfüllt. Jetzt müsse sich die EVG an ihre Zusage halten, den Streik abzusagen. Die Gewerkschaft aber spricht von einem "Scheinangebot" der Bahn - räumt jedoch ein, dass man in den Gesprächen gestern sehr weit gekommen war. Die EVG hat die Bahn aufgefordert, heute nochmal auf sie zuzugehen.

Wird der Bundestag verkleinert? Die Wahlrechtsreform ist heute Thema im Bundesrat. Der Bundestag hatte Mitte März mit den Stimmen von SPD , FDP und Grünen beschlossen, den auf 736 Abgeordnete angewachsenen Bundestag dauerhaft auf 630 Abgeordnete zu verkleinern. CSU und CDU gehören zu den schärfsten Kritikern der Reformpläne, weil sie von den bisherigen Regeln zur Sitzverteilung am meisten profitieren.

Spannung steigt vor der Wahl in der Türkei: Am Sonntag findet in der Türkei die erste Runde der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Der amtierende Präsident Erdoğan tritt erneut an; in den meisten Umfragen liegt allerdings sein sozialdemokratischer Herausforderer Kılıçdaroğlu vorn. Erdoğan gilt als politisch angeschlagen, vor allem wegen der schlechten Wirtschaftslage in der Türkei. Auch in Deutschland gehen Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln zur Wahl.