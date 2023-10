Drei tote Deutsche bei Busunfall in Venedig • Bei dem schweren Busunglück in Venedig sind laut italienischen Medien auch drei Deutsche ums Leben gekommen. Eines der deutschen Opfer soll ein Baby gewesen sein. Auch unter den Verletzten sind offenbar zwei Deutsche im Alter von 7 und 13 Jahren. Insgesamt starben bei dem Unfall am Dienstagabend 21 Menschen. Der elektronische Shuttlebus hatte auf einer erhöht gelegenen Straße eine Leitplanke durchbrochen und war zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Ursache ist noch unklar.

