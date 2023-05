Das Wetter in NRW

Nebel, Sonne, Wolken, Regen - alles dabei. Heute startet der Tag meist bewölkt. Örtlich gibt es auch Nebel. Vom Bergischen Land bis nach Südwestfalen fällt etwas Regen. Am Nachmittag und Abend setzt sich die Sonne häufiger durch. Allerdings können sich in schwül-warmer Luft erneut Schauer und Gewitter mit Starkregen entwickeln- vor allem in der Westhälfte von NRW. Die Temperaturen erreichen 19 bis 23, in Höhenlagen 15 bis 18 Grad - wenigstens von den Temperaturen her ist es frühlingshaft.