Helge Schneider bekommt Kunstpreis NRW • Der Entertainer Helge Schneider wird heute mit dem Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. "Was Helge Schneider seit Jahrzehnten abliefert, ist mehr als Klamauk," sagt die Jury. Und weil Helge Schneider immer noch in seiner Geburtsstadt Mülheim an der Ruhr lebt und wirkt, ist sein NRW -Bezug eindeutig. Verliehen wird der mit 25.000 Euro dotierte Preis am Abend in Düsseldorf.

Mehr Schlagzeilen

Der Gerichtssaal in einer Lagerhalle in Lamezia Terme

Urteile gegen die 'Ndrangheta in Mega-Prozess erwartet • Im größten Mafia-Prozess in Italien seit über drei Jahrzehnten werden heute die Urteile erwartet. In dem Prozess in einer zum Hochsicherheits-Gerichtssaal umgebauten Lagerhalle in der Stadt Lamezia Terme in der süditalienischen Region Kalabrien ging es seit 2021 um die Machenschaften der 'Ndrangheta. Für die 322 Angeklagten fordert die Staatsanwaltschaft zusammengenommen fast 5.000 Jahre Haft. Die Anklagepunkte reichen von Drogenhandel und Bildung einer mafiösen Vereinigung über Geldwäsche bis hin zu Erpressung und Mordversuch. Experten sagen, die Ndrangehta ist neben Italien am stärksten in Deutschland verwurzelt.

Bald Einigung bei Geisel-Freilassung? • Die US -Regierung schließt nicht aus, dass eine Vereinbarung zur Befreiung vieler Geiseln im Gazastreifen kurz bevorsteht. Man sei zum jetzigen Zeitpunkt näher an einer Einigung, " als wir es vielleicht jemals waren, seit diese Verhandlungen vor Wochen begonnen haben ", sagte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA , Jon Finer, im US -Fernsehen. Auch Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sprach davon, dass es nur noch sehr niedrige Hürden für eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas gebe. Katar hat eine wichtige Vermittlerrolle.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza entdeckt. Die Soldaten entdeckten demnach ein Versteck, in dem sich Waffen und Sprengstoff befanden. Nach israelischer Darstellung soll die Hamas im Al-Schifa-Klinik in Gaza Geiseln versteckt und die Einrichtung als Zentrale genutzt haben. Die Armee veröffentlichte ein Video, das dies belegen sollen.