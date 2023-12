Neue polnische Regierung wird vereidigt • Der Machtwechsel in Polen wird heute endgültig vollzogen. So werden der frisch gewählte Premier Donald Tusk und seine Regierungsmannschaft heute im Warschauer Parlament vereidigt. Gestern hatte Tusk in seiner ersten Regierungserklärung eine grundlegende Wende in der Europapolitik angekündigt. Polen müsse durch gute Zusammenarbeit zu einem Anführer in der EU werden, sagte er. Am Abend gewann Tusk wie erwartet eine Vertrauensabstimmung im Parlament.

UN-Vollversammlung stimmt für Waffenstillstand • In einer Resolution hat sich die UN-Vollversammlung für einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen. Darin wird auch die sofortige Freilassung aller Geiseln verlangt. Israel und die USA stimmten gegen die Resolution, Deutschland enthielt sich.Unterdessen testet das israelische Militär angeblich, ob es die Tunnel der Terrororganisation Hamas im Gaza-Streifen fluten kann. US-Medien berichten, dass in einige Meerwasser gepumpt werden soll, um das Tunnelsystem möglichst großflächig zu zerstören.

Selenskyj kämpft um weitere US-Hilfen • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in Washington um dringend benötigte US-Militärhilfen für sein von Russland angegriffenes Land gebeten. US-Präsident Biden hat jedoch Hoffnungen gedämpft, der Ukraine schnell neues Geld bewilligen zu können. In den USA sind vor allem die oppositionellen Republikaner gegen weitere Hilfen für die Ukraine und wollen sie an Bedingungen knüpfen.

Das Wetter in NRW

Nur ein paar Sonnenstrahlen • Am Vormittag ist es überwiegend wolkenverhangen, verbreitet regnet es schauerartig. In der Kölner Bucht und in Südwestfalen gibt es am ehesten längere trockene Phasen und ein paar Sonnenstrahlen. Auch am Nachmittag dominieren vielfach dichte Wolken, der schauerartige Regen lässt jedoch allmählich etwas nach. Die Höchstwerte von 7 bis 10, im höheren Bergland 4 bis 6 Grad sind am Mittag erreicht.