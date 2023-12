Mehr Schlagzeilen

Vulkanausbruch auf Island - 4.000 Menschen betroffen • Der Vulkan liegt in der Nähe der Gemeinde Grindavik, die wiederum südwestlich von Reykjavik liegt. Am Montagabend begann die Eruption. In der Region hatte es im November eine Serie von Erdbeben gegeben. Weil der Ausbruch erwartet wurde, sind die 4.000 Einwohner von Grindavik evakuiert worden. Für Island ist es der vierte Vulkanausbruch innerhalb von drei Jahren.

Mehr als 100 Tote bei Erdbeben in China • In einer Gebirgsregion im Nordwesten Chinas in der Provinz Gansu bebte um kurz vor Mitternacht (MEZ) die Erde. Laut Chinas Staatsmedien hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,2. Mindestens 118 Menschen sind ums Leben gekommen, so der Stand am frühen Morgen. Der Staatssender CCTV meldet Schäden an Wasser- und Stromleitungen, an Straßen und an Infrastruktur der Telekommunikation.

Bundestagswahl-Wiederholung in Berlin? Urteil erwartet • Heute Morgen wird das Bundesverfassungsgericht aller Voraussicht nach seine Entscheidung über eine mögliche Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin verkünden. In vielen Wahllokalen hatte es Chaos gegeben. Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag reichte eine Wahlprüfungsbeschwerde in Karlsruhe ein und hofft für die Berliner auf Neuwahlen.