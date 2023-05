Landtag diskutiert über Messerattacken. Auf Antrag der oppositionellen SPD beschäftigt sich der Landtag heute Vormittag in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema Messerattacken. Am vergangenen Wochenende hatte es unabhängig voneinander mehrere Vorfälle in NRW gegeben. Am gestrigen Donnerstag gab es einen Vorfall in Duisburg. Insgesamt ging die Zahl der Delikte mit Messern in NRW in den vergangenen Jahren jedoch zurück.