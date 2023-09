Zusammengestellt von Nina Magoley und Andreas Poulakos aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Hunderte Tote bei Beben in Marokko • Bei einem schweren Erdbeben in Marokko sind in der Nacht offiziellen Angaben zufolge mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden 153 Verletzte zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die meisten Schäden seien außerhalb der Städte entstanden. Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude in Städten und auf den Straßen sitzende Menschen.



Die US-Erdbebenwarte USGS teilte mit, das Beben habe eine Stärke von 6,8 gehabt und sich in einer Tiefe von 18,5 Kilometern gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant ereignet. Das Epizentrum habe im Atlasgebirge gelegen. Das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an. Kurze Zeit später meldete die US-Behörde ein Nachbeben der Stärke 4,9. Laut Augenzeugenberichten löste das Erdbeben in Marrakesch, Agadir und anderen Städten Panik aus.