Mehr Schlagzeilen

Petersberger Klima-Dialog. In Berlin geht heute ein internationales Klimatreffen zu Ende. Gestern haben sich dort Vertreter von rund 40 Staaten zusammengesetzt, um die nächste Weltklimakonferenz vorzubereiten, die Ende des Jahres in Dubai stattfindet. Das Land ist offiziell Gastgeber des Treffens in Berlin. Da will heute noch Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) sprechen.

Wieder russischer Güterzug entgleist. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist gestern Abend im russischen Grenzgebiet nahe der Ukraine ein Güterzug nach einer Explosion entgleist. In den vergangenen Wochen häufen sich Anschläge auf russische Infrastruktur und Versorgungswege. Beobachter vermuten dahinter eine Vorbereitung auf die ukrainische Gegenoffensive.

Barack Obama

Obama kommt in die Hauptstadt. Der frühere US -Präsident Barack Obama besucht heute Berlin. Bei einer Veranstaltung unter dem Motto "An evening with President Obama" soll es um die großen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen der Zeit gehen. Der 61-Jährige spricht in einer Halle mit 17.000 Sitzplätzen. Moderiert wird der Abend von Klaas Heufer-Umlauf.

Das Wetter in NRW

Wieder etwas wärmer. Der Mittwoch präsentiert sich trocken und verbreitet scheint die Sonne. Dazu ziehen einige Schleierwolken über den Himmel, am Nachmittag gesellen sich lockere Quellwolken hinzu. Mit Höchstwerten von 13 bis 18 Grad wird es wieder etwas wärmer.