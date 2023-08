Viel Betrieb an den NRW-Airports • Die beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn haben in diesem Jahr während der Sommerferien etwa 4,7 Millionen Fluggäste abgefertigt. In Düsseldorf wurden mehr als drei Millionen Fluggäste gezählt, verglichen mit den Sommerferien des vergangenen Jahres sind die Zahlen damit um rund zehn Prozent gestiegen, wie der Airport gestern mitteilte. In Köln/Bonn starteten und landeten in den vergangenen sechseinhalb Wochen insgesamt 1,7 Millionen Fluggäste.

Mehr Schlagzeilen