Zusammengestellt von Sabine Meuter und Nina Giaramita aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

In NRW gehen die Osterferien zu Ende. Morgen beginnt in NRW wieder die Schule - und damit der Alltag. Nicht nur bei uns im Westen, sondern in insgesamt sieben Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen und eben NRW) gehen die Ferien zu Ende. Auch wenn es laut ADAC derzeit über 1.000 Autobahn-Baustellen in Deutschland gibt, rechnet das WDR-Verkehrsstudio nicht mit größeren Staus auf den Straßen in NRW.