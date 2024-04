Weitere Themen

Mehr als 90 Tote bei Schiffsunglück in Mosambik • Vor der Küste von Mosambik in Südostafrika sind bei einem Schiffsunglück mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Das umgebaute Fischerboot war nach Behördenangaben überladen. Die Menschen hätten das Festland verlassen wollen, um vor einer Cholera-Epidemie zu fliehen. Seit Oktober hat es in Mosambik 15.000 Cholera-Fälle und 32 Todesopfer gegeben.

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister

Vorkommando der Bundeswehr reist nach Litauen • Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verabschiedet die rund 20 Soldaten des Vorkommandos der Litauen-Brigade. Das soll bis zum vierten Quartal auf rund 150 Bundeswehrangehörige anwachsen. Die eigentliche Verlegung der rund 4.800 Soldaten umfassenden Brigade soll laut Pistorius im kommenden Jahr beginnen, sobald auf litauischer Seite die notwendige Infrastruktur bereitstehe.

Klagen gegen Deutschland vor Gerichtshof in Den Haag • Heute morgen beginnt am Internationalen Gerichtshof (IGH) die zweitägige Anhörung zur Klage Nicaraguas gegen Deutschland. Nicaragua wirft Deutschland den Verstoß gegen die Völkermord-Konvention vor. Durch politische, finanzielle und militärische Unterstützung an Israel ermögliche Deutschland Völkermord durch Israel im Gaza-Krieg. Verfahren vor dem IGH sind recht selten, in den 75 Jahren seit Bestehen waren es rund 200.

Schule in Baden-Württemberg testet Gleitzeit • Früh aufstehen oder ausschlafen? Manche Schüler am Gymnasium Plochingen können ab heute testweise an zwei Wochentagen selbst entscheiden, wann sie zur Schule gehen. Der Unterricht startet dann entweder um 7.50 Uhr oder 9.40 Uhr. Das Gleitzeit-Modell soll nach Angaben der Schule sechs Wochen lang erprobt werden.

Nachrichten aus NRW

Spezialisten bei einer Erdwärme-Bohrung

Neubaur stellt Masterplan "Geothermie NRW" vor • NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) stellt heute ihre Pläne zu möglichen Erdwärme-Nutzungs-Gebieten in NRW vor. Tief bohren, um die gespeicherte Wärme umweltfreundlich zu nutzen, ist nachhaltig und derzeit laufen Prüfungen dazu in ganz Deutschland. Nachteil ist, dass die geothermische Energie ortsgebunden ist und bei Ausgrabungen auch Gase freigesetzt werden können.