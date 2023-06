Entgleiste Züge in Indien

Zugunglück in Indien mit Hunderten Toten: Beim schwersten Zugunglück in Indien seit mehr als zwei Jahrzehnten sind fast 300 Menschen ums Leben gekommen, rund 900 wurden verletzt. Das sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Agentur AFP heute Morgen. Weitere Opfer könnten noch unter den umgestürzten Waggons liegen. Bahnvertreter erklärten, der "Coromandel Express" von Kalkutta nach Chennai sei gegen 19.00 Uhr Ortszeit im Bundesstaat Odisha mit einem weiteren Personenzug, dem "Howrah Superfast Express", zusammengestoßen. In ersten Medienberichten war von einem Zusammenstoß des "Coromandel Express" mit einem Güterzug die Rede gewesen.