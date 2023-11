Protest gegen Schließungen bei der Postbank • Fast der Hälfte aller Postbankfilialen in Deutschland droht die Schließung. Die Deutsche Bank, zu der die Postbank gehört, hatte Ende Oktober angekündigt, bis Mitte 2026 bis zu 250 der derzeit 550 Zweigstellen zu schließen. Auch an Stellenstreichungen führe " kein Weg vorbei ", hieß es. Die Gewerkschaft Verdi protestiert heute im Rahmen der Betriebsversammlung in verschiedenen deutschen Städten dagegen. Heute werden Kunden das an den Postbank-Standorten in Hagen, Hamm, dem Kreis Unna und den vier Filialen in Dortmund merken, dort bleiben die Filialen heute geschlossen.