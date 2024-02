Zusammengestellt von Nina Magoley und Katja Goebel aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Deutschland schickt Ostwestfalen zum ESC • Ein Ostwestfale wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Der Musiker Isaak aus Espelkamp konnte sich im Vorentscheid mit seinem Song "Always On The Run" durchsetzen. Mit seiner lauten Reibeisenstimme überzeugte er Jury und Zuschauer.

Er habe alle Analysen und alle Spekulationen im Netz vorab ausgeblendet. "Ich hatte mit gar nichts gerechnet, ich hatte keine Ahnung, irre", freute sich der 28-Jährige. "Von meiner Zehenspitze bis zur obersten Haarspitze bin ich so was von am Start." Seinen ersten Auftritte hatte Isaak Guderian in Talentshows.