Zusammengestellt von Christian Wolf und Benedikt Strickmann aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Diskussionen um Ukraine-Beitritt: Selenskyj kommt zum NATO-Gipfel • Der zweite Tag des NATO -Gipfels in Vilnius steht ganz im Zeichen der Ukraine. So kommt heute erstmals ein NATO-Ukraine-Rat zusammen - als Zeichen der Annäherung an das Kriegsland. Zur Gründungssitzung werden die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer sowie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet. Auch mit Russland hatte die NATO bis zum Angriff auf die Ukraine ein solches Gesprächsformat.

Selenskyj übt derweil Druck auf das Militärbündnis aus, den Weg für die Ukraine zu einer NATO-Mitgliedschaft freizumachen. Die NATO-Spitzen knüpfen die erhoffte Beitrittszusage jedoch an eine Reihe von Bedingungen. Das wurde gestern beim ersten Gipfeltag deutlich. So wurde entgegen den Erwartungen der Ukraine kein Zeitplan für einen Beitritt zur Allianz in Aussicht gestellt. Trotzdem sehen die Mitgliedsländer die Zukunft des kriegsgeschundenen Landes grundsätzlich in ihren Reihen. " Die Zukunft der Ukraine ist in der NATO ", heißt es in einer Erklärung.