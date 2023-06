Erste Kontrollen von Lkw-Fahrverbot in Lüdenscheid: In Lüdenscheid gilt wegen der Verkehrslast durch die Sperrung der A45 seit Samstag ein Durchfahrtsverbot für ortsfremde Lkw . So sollen die Anwohner der Umleitungsstrecke entlastet werden. Heute soll es die ersten Kontrollen geben. Die Polizei erwartet einen länger andauernden Großeinsatz, rund 200 Beamte sollen rund um die Uhr Lkw kontrollieren.

Tödlicher Kirmes-Unfall in Oberhausen: Der 18-jährige Sohn eines Schaustellers ist am Abend auf einem Fahrgeschäft verunglückt. Er hatte auf dem "Break Dance" die Fahrchips eingesammelt, während das Fahrgeschäft schon angefahren war. Die Fronleichnamskirmes wurde daraufhin für den Abend frühzeitig beendet. Heute wäre letzter Tag der Kirmes - ob sie nochmal öffnen wird, soll am Morgen entschieden werden.

Delegationen für Special Olympics kommen in NRW an: In mehreren Orten in NRW kommen heute Delegationen und Mannschaften an, die bei den nächstes Wochenende beginnenden Special Olympics für Menschen mit Behinderungen an den Start gehen. Sogenannte Host Towns sind unter anderem Nordwalde im Münsterland, Heiligenhaus im Bergischen sowie mehrere Orte in Ostwestfalen-Lippe.

Das Wetter in NRW

Sonnig und bis zu 32 Grad: Kein Wölkchen am Himmel - so startet heute der Tag. Es ist sonnig und die Luft erwärmt sich rasch. Ab dem Mittag sowie am Nachmittag kommen ein paar dünne Schleierwolken und einige kleine Quellwolken hinzu, es bleibt aber trocken. Damit steigt auch die Waldbrandgefahr. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft in Ostwestfalen-Lippe auf 28 bis 30 Grad, im Rheinland und im Ruhrgebiet auf 30 bis 32 Grad. Oberhalb von 500 Meter werden 23 bis 27 Grad erreicht.