Das Duo Tangoyim

Europäischer Tag der jüdischen Kultur - auch in NRW • Heute ist europaweit der Tag der jüdischen Kultur. Mit zahlreichen Veranstaltungen werden jüdisches Kulturerbe und jüdische Geschichte der Öffentlichkeit vorgestellt. Viele Synagogen, Schulhäuser, Ritualbäder und Friedhöfe sind an diesem Tag für Besucher geöffnet. Auch in NRW gibt es Veranstaltungen. Im Forum im Stadtmuseum Siegburg etwa gibt es ein Konzert mit dem Duo Tangoyim, das Klezmer und jiddische Lieder spielt.

Demo für mehr Sicherheit im Dortmunder Radverkehr • Autofahrer müssen heute in Dortmund mit Verkehrsproblemen rechnen. Am Nachmittag findet dort eine große Fahrraddemonstration statt. Da wo sonst Autos auf vier Spuren mit bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs sind, rollen hunderte Fahrräder. Die Demo geht über rund 23 Kilometer quer durch Dortmund, unter anderem über die B1 und durch einen 1,4 Kilometer langen Tunnel.

