2023 mehr als 3.000 Hitzetote • Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt, dass in diesem Sommer in Deutschland rund 3.100 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben sind. Mehr als jeder zweite Hitzetote war mindestens 85 Jahre alt. Im letzten Jahr waren es rund 4.500 Tote im Zusammenhang mit Hitze. Das RKI geht davon aus, dass sich die Zahlen in diesem Jahr nicht mehr verändern.

Schwere Regenfälle in New York

Überschwemmungen in New York • Starker Regen hat in New York zu vielen Überschwemmungen geführt. Autobahnen und Straßen wurden überflutet, ebenso ein Flughafenterminal. Die Stadtverwaltung rief die Menschen auf, wenn möglich, zu Hause zu bleiben - viele U-Bahnen fuhren nicht mehr. Gouverneurin Kathy Hochul rief den Notstand aus. Videos zeigen Busse, die voll liefen, auch Unterführungen wie im Central Park waren unpassierbar. Innerhalb weniger Stunden hat es so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Monat.