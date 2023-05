Mehr Schlagzeilen

Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. In den USA ist Ex-Präsident Trump wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Eine Jury in New York hat entschieden, dass er fünf Millionen Dollar Entschädigung zahlen soll. Es geht um einen Fall in den 1990er-Jahren - Trump soll damals eine Journalistin in einer Umkleidekabine zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Der Ex-Präsident will in Berufung gehen.

Postenvergabe im Wirtschaftsministerium. Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages befragt heute in einer nicht-öffentlichen Sitzung den Staatssekretär Patrick Graichen, auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wird teilnehmen. Graichen war an der Nominierung für den Chefposten der Deutsche Energie-Agentur GmbH ( Dena ) beteiligt, ausgewählt wurde dafür Michael Schäfer, ein Trauzeuge von Graichen. Die Dena hat inzwischen entschieden den Posten neu auszuschreiben.

Konflikte im Straßenverkehr. Breitere und bessere Radwege, Gebühren für Anwohnerparkplätze, Unfälle durch unaufmerksame Fußgänger am Handy, 30er-Zonen in Innenstädten oder andere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung: Die Veränderungen im Stadtverkehr sorgen immer wieder für Streit. Heute will das Bundeskabinett sich mit Änderungen der Straßenverkehrsordnung befassen.