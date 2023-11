Nachrichten aus NRW

Debatte nach den pro-palästinensischen Demos am Wochenende • Wieder sind in NRW am Wochenende Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den blutigen Konflikt in Nahost zu demonstrieren. Doch nicht nur das. Auch Hass und Verachtung wurden teils offen ausgetragen. So wurden in Essen am Freitagabend auch Fahnen gezeigt, die den verbotenen Symbolen und Zeichen des Islamischen Staats und der Taliban ähnelten, in Düsseldorf wurden am Samstag Plakate sichergestellt, auf denen der Holocaust relativiert wurde.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)