Der Sitzungssaal der UN-Vollversammlung im Hauptquartier in New York

UNO -Vollversammlung startet in New York • Einmal im Jahr kommen Spitzenpolitiker aus aller Welt am Sitz der Vereinten Nationen zu einer Generaldebatte zusammen. Heute startet die 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York. Am ersten Tag des einwöchigen diplomatischen Spitzentreffens werden unter anderen US -Präsident Joe Biden, der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) Reden halten. Themen der Zusammenkunft: Klimawandel, Armut und vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.