Polizeipräsidenten in NRW fehlen • In NRW muss sich eine weitere Großstadt auf die Suche nach einem neuen Polizeipräsidenten machen. Der bisherige Aachener Behördenchef ist seit heute im Ruhestand. Mit Blick auf die Fußball-EM im kommenden Jahr gibt es Kritik an Innenminister Reul, dass er für solche Führungsposten bei der Polizei nicht schnell genug neues Personal findet. Auch in Düsseldorf, Oberhausen und Gelsenkirchen ist der Posten unbesetzt - teilweise schon seit mehreren Monaten. In Köln und Mönchengladbach gehen die Amtsinhaber Ende des Jahres in den Ruhestand. In einigen von diesen Städten findet allerdings nächstes Jahr die Fußball-EM statt. Dann werden dort hunderttausende Fans unterwegs sein - darunter wohl auch einige gewaltbereite Hooligans.

Mehr Schlagzeilen

Scholz will Migrationspolitik zur Chefsache machen • Die Zahl der Flüchtlinge, die derzeit in Deutschland eintreffen, sei zurzeit zu hoch: Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Mehr als 70 Prozent aller Ankommenden seien vorher nicht registriert worden, " obwohl sie nahezu alle in einem anderen EU-Land gewesen sind ".

CDU-Sozialflügel distanziert sich von Merz • Für seine Aussagen über zahnärztliche Behandlungen für abgelehnte Asylbewerber wird CDU-Chef Friedrich Merz nun auch aus der eigenen Partei scharf kritisiert. Der CDU-Sozialflügel wirft ihm vor, die Partei zu spalten. Der Vize-Chef des Flügels, Christian Bäumler, forderte Merz dazu auf, seine Äußerungen zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten: " Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden ", sagte Bäumler. Merz hatte behauptet, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und nähmen so Deutschen beim Zahnarzt die Termine weg.