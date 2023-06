Schweiz stimmt über mehr Klimaschutz ab • Es geht darum, die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen. Den Abschied von Öl- und Gasheizungen will die Regierung mit finanziellen Anreizen fördern. Unternehmen sollen bei der Umrüstung auf klimafreundliche Technik unterstützt werden. In einem Zeitraum von zehn Jahren stehen dafür 3,2 Milliarden Franken (3,3 Milliarden Euro) zur Verfügung. Außerdem stimmen die Schweizer auch über höhere Unternehmenssteuern ab. Nach den Umfragen deutet sich bei beiden Themen ein "Ja" an. Das Ergebnis dürfte am frühen Nachmittag vorliegen.

Das Wetter in NRW