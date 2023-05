Zusammengestellt von Oliver Strunk und Jörn Kießler aus dem WDR-Newsroom.

Thema des Tages

Aktion gegen marode Schulen: Kaputte Schulen sind an sich nichts Neues, viele Eltern können da eigene Geschichten erzählen. Eine Forsa-Umfrage von 2020 hat ergeben, dass bundesweit rund ein Drittel der Kinder wegen Unsauberkeit den Gang auf die Schultoilette scheut. Ob in Essen an der Gesamtschule Bockmühle, an der St. Rochus-Grundschule in Düsseldorf oder auch am Heinrich-Mann-Gymnasium in Köln.

Die Schultoilette: Häufig ein Ort zum Gruseln.

Es geht um kaputte oder verdreckte Sanitäranlagen, aber auch um veraltete Räume für naturwissenschaftlichen Unterricht. Es soll sogar Eltern geben, die ihre Kinder aus der Schule abholen, um sie zur Toilette gehen zu lassen.