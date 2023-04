In ganz NRW werden in den Tagen vor dem ersten Mai Hunderte Birken aus den Wäldern geholt. An zahlreichen Orten gibt es mittlerweile organisierte Maibaumverkäufe, damit die Menschen nicht in den Wäldern junge Birken abholzen. Das ist illegal und schadet der Natur.

Außerdem wird heute Abend landesweit wieder in den Mai getanzt - zur Walpurgisnacht werden dazu oft die sogenannten Hexen- oder auch Maifeuer entzündet. Früher sollten damit böse Geister und Hexen vertrieben und Krankheiten abgewendet werden.

Verletzte bei Hausbrand in Velbert: Bei einem Hausbrand in Velbert sind ein Bewohner und zwei Rettungskräfte verletzt worden. Der Bewohner wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Rettungskräfte zogen sich offenbar eine Rauchgasvergiftung zu. Als die Feuerwehr den Brand löschen wollte, war die Wasserversorgung über das Hydrantennetz aus ungeklärten Gründen stellenweise eingeschränkt. Um ausreichend Löschwasser zu haben, mussten Feuerwehrautos pendeln. Das Haus brannte komplett aus.

Probleme bei Löscharbeiten in Velbert

Hermannslauf in Detmold. Heute beginnt der jährliche Hermannslauf durch den Teutoburger Wald von Detmold nach Bielefeld. Start für die 31,1 Kilometer ist am Hermannsdenkmal, Ziel ist die Bielefelder Sparrenburg. Spätestens ab 18 Uhr stehen alle Ergebnisse im Netz. Hier können persönliche Urkunden heruntergeladen und Fotos geschaut werden. Außerdem gibt es Zieleinlaufvideos.

Große Sikh-Prozession. In Essen wird es heute eine besondere Prozession der Sikh-Gemeinde geben. Um 12 Uhr startet der Marsch vom Essener Sikh-Tempel in die Innenstadt, erwartet werden rund 2.000 Gläubige aus ganz Deutschland. Bei der Prozession wird das Buch Guru Granth Sahib Ji prachtvoll geschmückt durch die Stadt getragen.

Letzter Tag der Corona-Warn-App. Jahrelang hat sie uns begleitet, jetzt wird sie in den Ruhestand geschickt. Ab morgen wird die Corona-App nicht mehr rot aufleuchten – sie warnt dann nicht mehr vor Begegnungen mit infizierten Menschen. Allerdings dient sie weiterhin dazu, den Impfstatus nachzuweisen und das eigene Corona-Tagebuch nachzulesen. Ab Juni geht sie dann in den "Schlafmodus".