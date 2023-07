Großbrand in Steinheim • In Steinheim im Kreis Höxter hat es bis in die Nacht in einer Kunststofffirma gebrannt. In dem Gebäude lagern viele alte Fenster, die recycelt werden sollen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Anwohner in Steinheim und Umgebung sollten wegen des Rauchs die Fenster geschlossen lassen.