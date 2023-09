Hagen testet neuen Drogen-Scanner • Das Ordnungsamt in Hagen testet als eine der ersten Behörden in Deutschland einen neuartigen Drogen-Scanner. Ein Jahr lang soll der tragbare Scanner ab sofort zum Einsatz kommen. Besonders ist, dass er so klein und schnell ist – denn nach wenigen Sekunden haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes schon das Ergebnis, welche Substanz genau sie gefunden haben. Ein Lichtscanner unterscheidet zwischen legalen Arzneimitteln und illegalen Substanzen - wie zum Beispiel Drogen.

Das Wetter in NRW

Sommer reloaded: Es wird noch wärmer • Nach einer sternenklaren Nacht scheint auch heute durchgehend die Sonne. Höchstens ein paar wenige dünne Wolkenschleier können hier und da durchziehen. Die Temperaturen steigen weiter an auf 28 Grad im Lipperland bis teils 32 Grad an Rhein und Erft. Selbst in den Hochlagen wird es mit bis zu 27 Grad richtig warm. Bis voraussichtlich mindestens Freitag bleibt uns der zurückgekehrte Sommer erhalten.