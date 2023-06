Prozessbeginn nach Überfall in Gelsenkirchen: Nach einem brutalen Raubüberfall im vergangenen Dezember in einem Gelsenkirchener Park müssen sich heute drei Jugendliche wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Essen verantworten. Sie sollen einen Mann fast totgeprügelt haben. Eine 15-Jährige soll das Opfer gekannt und vermutet haben, dass der 61-Jährige viel Geld bei sich hat. Laut Anklage habe sie ihn in den Park gelockt, wo zwei 15 und 17 Jahre alte Jungen ihn dort überfielen und so brutal auf das Opfer eingeprügelten, dass der Mann heute ein Pflegefall ist.

Ist in Sachen Ernährung die Zukunft fleischfrei? Es sind offenbar vor allem jüngere Menschen, die zunehmend auf Fleischprodukte verzichten. Das Studierendenwerk an der Uni Bonn hat jetzt testweise fünf Wochen lang ausschließlich vegetarisches Essen in der Mensa am Hofgarten angeboten - heute ist der letzte Tag. Aber sind wir tatsächlich auf dem Weg in eine fleischfreie Zukunft? Wir haben die wichtigsten Daten zusammengetragen: