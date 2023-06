Islamisches Opferfest beginnt • Das islamische Opferfest Eid al-Adha gilt als das höchste Fest der rund zwei Milliarden Muslime in der Welt. Auch in Deutschland wird es von Millionen Menschen begangen. Mit dem Opferfest wird an eine im Koran erzählte Geschichte erinnert. Es geht darum, dass der Prophet Ibrahim (arabischer Name für Abraham) bereit war, Allah seinen erstgeborenen Sohn Ismail zu opfern. Als Allah den Gehorsam sah, gab er ihm stattdessen einen Schafbock. Bei dem viertägigen Opferfest finden sich Gläubige zum Gebet zusammen, Familien unternehmen Ausflüge, Kinder erhalten Geschenke.

Verteidigungsminister Boris Pistorius

Pistorius reist in die USA • Verteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD ) fliegt heute zu seinem Antrittsbesuch in die USA . Pistorius wird in Washington unter anderem den US -Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen. Schwerpunkt der Gespräche dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Die Reise dient auch der Vorbereitung des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius am 11. und 12. Juli. Pistorius hatte eigentlich bereits im April in die Vereinigten Staaten reisen wollen. Er hatte die Reise wegen der Sudan-Krise verschoben.

Nachrichten aus NRW