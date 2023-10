Viele Tote nach Erdbeben in Afghanistan • Nach dem schweren Erdbeben in West-Afghanistan am Samstag ist die Situation weiter dramatisch: Helfer suchen nach Verschütteten, die Krankenhäuser sind überlastet. Die Taliban sprechen von mehr als 2.400 Toten und mehr als 2.000 Verletzten. Die Zahl konnte bisher nicht unabhängig bestätigt werden. Es werde befürchtet, dass die Opferzahl noch weiter steigt.

Deutsch-französische Regierungskonsultationen starten • Die Regierungen von Deutschland und Frankreich kommen heute zu einer zweitägigen gemeinsamen Kabinettsklausur in Hamburg zusammen. Dabei soll es unter anderem um den industriellen Wandel, die technologische Souveränität Europas, die EU -Erweiterung und die Afrika-Politik gehen. Das zuletzt nicht spannungsfreie deutsch-französische Verhältnis wird von Rüstungsdebatten und Unterschieden in der Ukraine-Strategie überlagert.

AfD-Kandidat scheitert bei Oberbürgermeister-Stichwahl in Bitterfeld • Die AfD stellt weiter keinen Oberbürgermeister in Deutschland. Bei der Stichwahl in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt gewann CDU -Amtsinhaber Armin Schenk mit knapp 54 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte der AfD-Kandidat Henning Dornack noch einen leichten Vorsprung. Ähnlich war kürzlich die Stichwahl in Nordhausen in Thüringen ausgegangen.

Nachrichten aus NRW