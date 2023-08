Nachrichten aus NRW

Gamescom in Köln

Abschluss der Gamescom • Heute erwartet die weltgrößte Computerspielemesse Gamescom in Köln noch einmal einen Riesen-Andrang. Der Sonntag zieht erfahrungsgemäß besonders viele Besucher an. Bis zu 80.000 Menschen passen auf das Messegelände. Ein paar Hundert Meter entfernt gibt Helene Fischer am Abend in der Arena ein weiteres Konzert. Außerdem veranstaltet die Gamescom in der Innenstadt ein Musikfestival, darum sind Straßen gesperrt. Es dürfte also noch einmal ordentlich voll werden in Köln.

Ernstfall Waldbrand trainieren • Die internationale Katastrophenschutzorganisation "@fire" trainiert am Wochenende in der Haard bei Haltern. Angeregt hatte die Feuerwehrübung der Regionalverband Ruhr, der sich auf mögliche Feuer in seinem großen Waldgebiet vorbereiten will. In Haltern üben die Feuerwehrleute Geländefahrten, Orientierungsmärsche bei Dunkelheit und Schlauchverlegung.

Schützen in Neuss

Königsparade in Neuss • Das Bürgerschützenfest in Neuss bietet heute einen weiteren Höhepunkt mit der traditionellen Königsparade. 100.000 Zuschauer werden erwartet, wenn ab 11.30 Uhr mehr als 7.000 Schützen und Musiker über den Marktplatz ziehen. Der Neusser Bürger-Schützenverein feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum.