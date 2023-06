Mehr Schlagzeilen

Das überfüllte Fischerboot

Vorwürfe gegen griechische Küstenwache • Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots mit möglicherweise hunderten Menschen an Bord vor der Küste Griechenlands gibt es heftige Kritik an der griechischen Küstenwache. Nach mehreren Zeugenaussagen gegenüber einem WDR-Reporter soll die griechische Küstenwache das Flüchtlingsboot in Richtung italienische Seegrenze gezogen haben (sogenannte "Push-Backs"). Dabei sei das Schiff ins Wanken gekommen und gekentert. Die griechischen Behörden dementieren das bisher.