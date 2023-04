Junge bei Stromschlag am Güterbahnhof Schwerte schwer verletzt. In Schwerte ist kurz vor 21 Uhr ein 13-Jähriger mit einem gleichaltrigen Mädchen auf einen Güterwagen geklettert, um Fotos zu machen. Der Junge kam an die Oberleitung und wurde durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt. Er wurde in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht.