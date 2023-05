Mehr Schlagzeilen

Kein internationaler Notstand mehr wegen Corona. Der weltweite Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus Sars-Cov-2 ist aufgehoben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, die Welt habe jetzt gute Werkzeuge, um sich vor dem Virus zu schützen. Nach Angaben der WHO sind mindestens 20 Millionen Menschen infolge von Corona-Infektionen ums Leben gekommen.

Verbot von Ukraine-Flaggen vor Sowjet-Mahnmalen in Berlin aufgehoben. Das Verwaltungsgericht Berlin hat ein von der Polizei ursprünglich erlassenes Verbot von ukrainischen Flaggen rund um sowjetische Mahnmale in der Stadt am 8. und 9. Mai aufgehoben. Die Berliner Polizei teilte in der Nacht mit, das Gericht habe die Gefährdungsbewertung anders beurteilt. Russische Flaggen bleiben an den Mahnmalen nach Angaben des RBB allerdings verboten.

Konfliktparteien im Sudan wollen verhandeln. Drei Wochen nach Ausbruch der Kämpfe im Sudan kommen die Konfliktparteien in Saudi-Arabien das erste Mal zusammen, um über eine Waffenruhe zu verhandeln. Es wurden zwar schon zuvor mehrere Waffenruhen vereinbart, diese wurden jedoch immer wieder gebrochen. In dem Land kämpfen der De-facto-Präsident mithilfe der Streitkräfte gegen seine Stellvertreter und dessen paramilitärischen Kämpfern.

Scholz besucht Ökostrom-Vorbild Kenia. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist immer noch auf Afrika-Tour. Zum Abschluss seiner Reise besucht er Kenia. Nach Regierungsangaben gewinnt das Land schon jetzt 92 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien.

Das Wetter in NRW

Schüchtern, scheu, introvertiert: Die Stärken der Leisen

Wolken, Gewitter, Starkregen - aber warm. Vielleicht ist es heute oft besser, es sich drinnen gemütlich zu machen: Draußen könnte es ungemütlich werden. Zwischen Ems und Weser gibt es zwar etwas Sonnenschein, aber ansonsten häufig Schauer und Gewitter - auch mit Starkregen! Dazu bleibt es warm: bei 19 bis 22 Grad.

Und übrigens ...

Heute ist Anti-Diät-Tag. Der Titel klingt vielleicht im ersten Moment nach Spaß - nach essen, worauf man Lust hat. Tatsächlich hat der Aktionstag aber einen ernsten Hintergrund. Er richtet sich gegen Diät- und Schlankheitswahn und soll darauf aufmerksam machen, dass laut Statistik immer mehr Menschen ein gestörtes Essverhalten haben.