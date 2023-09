Apotheker beraten über Medikamentenversorgung • In Düsseldorf findet heute der Deutsche Apothekertag statt. Ein Thema: Die Medikamentenversorgung. Die Apotheker warnen vor einem erneuten Engpass in der erkältungsintensiven Zeit. Zudem beklagen sie schlechte wirtschaftliche Aussichten und zu geringe Honorare, die seit Jahren nicht angepasst worden seien.

Apothekertag in Düsseldorf

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) hat sein persönliches Erscheinen beim Apothekertag abgesagt und hält ein Grußwort nur per Livestream. Aus Protest wurden die Apotheker aufgerufen, heute zwischen 13 und 16 Uhr zu schließen. Lauterbach kündigte in der FAZ unterdessen an, den Betrieb von Apotheken auf dem Land zu erleichtern.

Chemiegipfel im Kanzleramt • Schwerpunkt des Treffens der chemischen Industrie mit dem Bundeskanzler sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Die Ampel-Koalition debattiert seit Wochen über einen "Industriestrompreis", der Firmen entlasten soll. Bei den Beratungen sind auch die Länderchefs von "Chemie-Ländern" dabei, so auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.