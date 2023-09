CDU beendet Klausur im Sauerland • Die Spitzen der CDU/CSU-Fraktion beenden heute ihre zweitägige Klausur in Schmallenberg. Am Abend wurde eine Wachstumsagenda, die "Sauerländer Erklärung", veröffentlicht. Darin geht es unter anderem um die Themen Bürokratieabbau, Energiepreise, Investitionsanreize, Deckelung der Sozialabgabe und Wohnungsbau. Konkret sollen etwa die Überstunden von Vollzeitbeschäftigten und das Arbeiten im Rentenalter steuerfrei werden. " Die hohen Transferleistungen, die auch der Bundessozialminister jetzt angekündigt hat für das Bürgergeld im nächsten Jahr, werden weiter dazu führen, dass viele private Haushalte sich genau ausrechnen, ob sich es überhaupt noch lohnt zu arbeiten. Hier stimmt die ganze Statik unseres Sozialstaates nicht mehr ", sagte Merz im heute journal.

Mehr Menschen nutzen die Bahn • Das Deutschlandticket hat einer Umfrage zufolge Hunderttausende Menschen in den öffentlichen Personennahverkehr gelockt, die diesen zuvor nicht genutzt haben. Acht Prozent der Ticketkäufer gaben in der bundesweiten Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) an, vorher nicht den ÖPNV genutzt zu haben. Insgesamt nutzten im Juli und August jeweils rund 10 Millionen Fahrgäste das Deutschlandticket. Etwa fünf Prozent aller Fahrten mit dem Deutschland-Ticket wären ohne das Ticket mit dem Auto unternommen worden.

Kommt der Mundschutz bald zurück?

Im Herbst wieder Maske tragen? • Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, hat empfohlen, im Herbst wieder Masken zu tragen. " Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen ", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. " Es mehren sich Hinweise, dass in der kommenden Herbst-Winter-Saison die Belastung im Gesundheitswesen aufgrund von akuten respiratorischen Infektionen wieder deutlich zunehmen könnte ."

Umstrittene Rentenreform in Frankreich tritt in Kraft • Es war DAS politische Streitthema der ersten Jahreshälfte in Frankreich: die Rentenreform. Monatelang gingen Millionen Menschen immer wieder auf die Straße. Gewerkschaften und Regierung lieferten sich ein Kräftemessen, wie man es auch im streiklustigen Frankreich lange nicht gesehen hatte. Auch die Art, wie die Reform politisch durchgesetzt wurde, hatte für viel Kritik gesorgt. Heute tritt das Vorhaben in Kraft.