Zusammengestellt von Sabine Meuter und Sabine Schmitt aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Nach dem Feiern kommt das große Aufräumen • Sie hat wieder begonnen, die närrische Zeit. In Köln, Düsseldorf und vielen anderen Städten in NRW feierten die Menschen gestern ausgelassen den Sessionsstart - vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Heute beginnt nun das große Aufräumen.

Weil der Elfte im Elfte in diesem Jahr auf einen Samstag fiel, war es vor allem in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf sehr voll in den Kneipen - und auf den Straßen. Doch es ging auch ernst zu. In Köln versammelten sich Karnevalisten zu einer Mahnwache vor der Kölner Synagoge. Sie protestieren damit gegen Naziparolen, die Feiernde nach einem Bericht des "Kölner Express" auf der nahe gelegenen Zülpicher Straße gerufen haben sollen. Die Polizei hat keine eigenen Erkenntnisse zu dem Vorfall.

Aaron Knappstein, Präsident des jüdischen Karnevalsvereins "Kölsche Kippa Köpp", sagte, die Jüdinnen und Juden in Köln seien in Not und bräuchten alle Bürger an ihrer Seite. " Wir haben immer mehr Menschen auch in Köln, die uns absprechen, Kölnerinnen und Kölner zu sein. Die uns sagen, dass wir nicht mehr hierhin gehören. " Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn versicherte Knappstein, der Karneval stehe fest an seiner Seite.

