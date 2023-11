Zusammengestellt von Christian Wolf und Katja Goebel aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Karnevalssession geht los • Zum Start in die neue Karnevalssession werden heute Tausende Feiernde in den NRW-Städten erwartet. In Köln geht es um 11.11 Uhr am Heumarkt los. Dort treten den ganzen Tag über alle Kölner Bands auf, die Rang und Namen haben - etwa die Bläck Fööss, Höhner oder Kasalla. In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen". Dort wird der Schelm vor dem Rathaus um 11.11 Uhr eine Spottrede halten. Zur selben Zeit geht es auch in Bonn auf dem Marktplatz los. In Aachen wird die Session am Nachmittag eröffnet.

Weil der 11.11. in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, wird in Köln mit einem großen Zulauf an Jecken und Partytouristen gerechnet. Mit 1.000 Polizisten, 180 Ordnungsamtsmitarbeitern und mehr als 1.000 privaten Sicherheitskräften soll der erwartete Ansturm in geregelte Bahnen gelenkt werden. Schwerpunkt der Feiern ist nicht mehr wie früher die Altstadt, vielmehr steuern die meisten Besucher den Bereich um die Zülpicher Straße an. Gastronomen und Anwohner befürchten ein Chaos.