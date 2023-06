Waldbrände in Kanada wirken sich auf USA aus: Die Waldbrände in Kanada haben auch Folgen für weite Teile der USA . Dort sind viele Städte in gelben Rauch gehüllt - die Luftqualität ist gefährdet. Die Menschen in New York wurden aufgefordert, sich so weit wie möglich drinnen aufzuhalten und die Fenster zu schließen. Sämtliche Outdoor-Aktivitäten wurden abgesagt. Rund 100 Millionen US-Amerikaner sind betroffen, ein Drittel der Bevölkerung der USA.

Evangelischer Kirchentag wird fortgesetzt: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) diskutiert heute beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg mit Carla Hinrichs von der "Letzten Generation“. Umweltgruppen wollen in der Nürnberger Innenstadt eine Menschenkette bilden, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Zeitgleich findet in der Nürnberger Lorenzkirche ein Friedensgebet statt.

Nachrichten aus NRW

Kostenexplosion bei Abibällen: Wenn das Abiturzeugnis endlich in der Tasche ist, heißt es erst mal: Feiern! Doch die obligatorischen Abibälle sind heutzutage mit Abstand größer und aufwändiger als noch vor Jahren. Das schlägt sich auch bei den Kosten nieder. Dazu kommen weitere Gründe, warum die große Sause nach dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife so teuer geworden ist.