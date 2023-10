Zusammengestellt von Christian Zelle und Ines Karschöldgen aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Jüdische Gemeinden in NRW unter Schock • Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat auch in den jüdischen Gemeinden in NRW Spuren hinterlassen. Die Menschen fühlen sich stärker bedroht. " Die Sorge steigt, dass Juden zur Zielscheibe des Hasses auf Israel werden ", sagt etwa Micha Neumann, Leiter der Antidiskriminierungsstelle Adira in Dortmund.

Tatsächlich ist der Konflikt längst auf unseren Straßen angekommen: Alleine in NRW wurden mehr als 100 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt registriert.

Der Polizeischutz, der für jüdische Gemeinden bereits vor dem jüngsten Hamas-Terror mit mehr als 1.300 toten Israelis zum Alltag gehörte, ist noch einmal verstärkt worden. Vertreter der Gemeinden oder auch Clemens Hötzel von der Antidiskriminierungsstelle Sabra in Düsseldorf sind der Meinung, dass langfristig nicht Polizei, sondern Bildungsarbeit den besten Schutz für Jüdinnen und Juden in NRW bietet. Man müsse vor allem an Schulen über die Hintergründe des Konflikts aufklären.