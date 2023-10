Mehr Schlagzeilen

Mehrheit der EU-Minister will weitere Hilfen für Palästinenser • Eine große Mehrheit der EU-Staaten lehnt ein vorläufiges Einfrieren von Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde ab. Es gebe lediglich zwei oder drei Länder, die dies anders sähen, erklärte EU-Chefdiplomat Borrell am Abend nach Beratungen der EU-Außenminister. Es soll demnach nur eine Überprüfung und vorerst kein Aussetzen von Zahlungen geben. Außenministerin Baerbock sagte in den Tagesthemen, die humanitäre Versorgung müsse aufrecht erhalten werden. An die Golfstaaten appellierte sie, auf die Hisbolla und den Iran einzuwirken. Darüber hinaus bemühe man sich um die Freilassung der von der Hamas genommenen Geiseln, aber mit einer Terroristenorganisation wie der Hamas sei das " alles andere als einfach ".

Habeck stellt neue Konjunkturprognose vor • Erst gestern hat der Internationale Währungsfonds ( IWF ) seine Konjunkturprognose für Deutschland nach unten korrigiert. Inzwischen gehen die Experten von einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,5 Prozent aus. Damit ist die Bundesrepublik laut IWF -Prognose der einzige G7 -Industriestaat, dessen Wirtschaft 2023 schrumpfen dürfte. Keine gute Nachricht also für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der stellt heute die neue Prognose der Bundesregierung vor. Wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, wird in diesem Jahr mit einer leichten Rezession gerechnet - also einem Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Finnische Pipeline wahrscheinlich durch Fremdeinwirkung beschädigt • Nach der aufsehenerregenden Sabotage an den Nord-Stream-Gasleitungen vor rund einem Jahr könnte eine weitere Pipeline in der Ostsee durch Fremdeinwirkung beschädigt worden sein. Finnland geht davon aus, dass Schäden an einer Gas-Pipeline nach Estland durch Einwirkung von außen verursacht worden sind. Der finnische Präsident und der Ministerpräsident vermieden es gestern zwar, offen von Sabotage zu sprechen oder Russland zu verdächtigen. Beide sprachen aber von " äußerer Aktivität ", die dem Vorfall wahrscheinlich zugrunde liege.

Birkenstock latscht an die Börse • Die Sandalen des traditionsreichen deutschen Herstellers Birkenstock sind in vielen Teilen der Welt bekannt. Passend dazu geht die Firma heute in New York an die Börse. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein will offenbar Geld sammeln, um das Geschäft in Asien auszuweiten. Dort sind die kultigen Gesundheitslatschen bislang kaum verfügbar. In den USA hingegen haben sie seit den 1970er Jahren eine Fangemeinde und gerade sind sie angesagter denn je.

Aktionen zum Welt-Mädchentag • Mehr als 40 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Monumente in rund 20 deutschen Städten leuchte heute pinkfarben. Mit der bundesweiten Illuminierung will die Kinderrechtsorganisation Plan International auf die fehlende Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen in vielen Regionen dieser Welt aufmerksam machen. In diesem Jahr strahlen unter anderem das Planetarium in Hamburg, die Seebrücke in Sellin auf Rügen, das Schokoladenmuseum in Köln und das Riesenrad am Ostbahnhof in München in kräftigem Pink. In Unna können Mädchen heute den Bürgermeister und den Chef der Stadtwerke begleiten.

Das Wetter in NRW

Erst Sonne, später Regenschauer möglich • Heute ist es am Vormittag in weiten Landesteilen sonnig bei nur wenigen Wolken. Am Nachmittag ist es südlich des Ruhrgebietes weiterhin sonnig mit ein paar lockeren Wolken und es bleibt trocken. Nördlich der Ruhr ziehen allmählich kompaktere Wolken auf. Im Laufe des Abends kommen im Münsterland und im Mindener Land Regenschauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen nördlich der Lippe bei 22 bis 24 Grad, in der Kölner Bucht sind bis 26 Grad möglich.