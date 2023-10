Vermehrt Tablet-Diebstähle an Grundschulen im Rhein-Sieg-Kreis • Eigentlich soll mit ihnen der digitale Unterricht ermöglicht werden. Doch an Grundschulen im Rhein-Sieg-Kreis häufen sich die Diebstähle von Tablets. Innerhalb der vergangenen Woche wurde an fünf Schulen eingebrochen.

ICE -Werk wird auf KI umgestellt • In Köln-Nippes werden sich in einem ICE-Werk künftig Künstliche Intelligenz und Roboter um die Wartung der Züge kümmern. Bundesverkehrsminister Volker Wissing informiert sich heute über das Projekt.

Mehr Schlagzeilen

Ministerpräsidenten beraten über Asylpolitik • Seit Langem fordern die Länder mehr Geld vom Bund für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Streit gibt es noch über Höhe der Zahlungen an die Länder für jeden einzelnen Flüchtling. Mit diesem Thema beschäftigt sich heute auch die Konferenz der Länderchefinnen und -Chefs. Viele Kommunen sehen sich mit der Zuwanderung überfordert. Die Ministerpräsidenten wollen ihr Treffen mit Bundeskanzler Scholz am 6. November vorbereiten. Dann ist eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten geplant. Kurz zuvor hat die Bundesregierung gestern eine Einigung auf bessere Arbeitsmöglichkeiten und schärfere Abschieberegeln verkündet.

Neue Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf • Seit längerem streiten sich Tierschützer, Jäger und Landwirte sowie besorgte Bürgerinnen und Bürger, wie mit dem Wolf in der Natur umgegangen werden soll. Bundesumweltministerin Steffi Lemke will heute aufzeigen, wie sie in Zukunft den Umgang mit dem Wolf in Deutschland regeln will. Angesichts des Zuwachses der Wolfreviere und zahlreicher Übergriffe auf Weidetiere wurden zuletzt die Forderungen nach mehr Möglichkeiten immer lauter, den streng geschützten Wolf zu schießen. Erwartet wird, dass Lemke den Abschuss von jenen Tieren erleichtern will, die trotz Schutzzäunen mehrmals Tiere reißen.