Zusammengestellt von Christian Wolf und Jörn Kießler aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Sorge um israelische Geiseln • Nach dem Großangriff auf Israel durch Terroristen der militant-islamistischen Hamas ist das Leben der etwa hundert Geiseln noch immer in Gefahr. Die Hamas droht ganz offen mit der Tötung. Unter den Geiseln sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes offenbar auch Menschen mit doppelter israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft. Die Zahl der Toten in Israel ist inzwischen auf rund 900 Menschen gestiegen. Unter anderem wurden auf dem Gelände eines Musikfestivals nahe des Gaza-Streifens 260 Leichen sowie in einem Kibbuz in Grenznähe mindestens 100 Leichen gefunden.

Seit Beginn des Hamas-Angriffs wurden israelischen Angaben zufolge mehr als 4.500 Raketen auf Israel abgefeuert. Inzwischen hat Israel die Grenzgebiete zum Gazastreifen wieder weitgehend unter Kontrolle gebracht und weitere Vergeltungsangriffe auf das Palästinensergebiet geflogen, während die Hamas erneut Raketen in Richtung Israel abfeuerte. Die israelische Regierung kündigte an, den Gazastreifen von jeglicher Versorgung abzuschneiden. Zudem verdichten sich die Anzeichen für eine Bodenoffensive im dicht besiedelten Gazastreifen. In den vergangenen Tagen hat Israel die größte Mobilisierung seiner Geschichte in so kurzer Zeit angeordnet. 300 000 Reservisten sind zu den Waffen gerufen.

Am Montag zeigte sich, wie schnell sich der Konflikt noch zusätzlich ausweiten kann. Denn im Norden des Landes überquerten vier bewaffnete Extremisten aus dem Libanon die Grenze zu Israel, das daraufhin Gebiete im Süden des Libanon unter Beschuss nahm.