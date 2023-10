Mehr Schlagzeilen

Letzte Generation will Straße des 17. Juni in Berlin blockieren • Die Klimaaktivisten der Letzten Generation mobilisieren seit Tagen für eine sogenannte "Massenbesetzung" der Straße des 17. Juni in Berlin. Ab 12 Uhr mittags wollen sie dort den Verkehr zum Stillstand bringen. Dabei soll die Straße zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor blockiert werden. Bereits am Freitag brachten die Aktivisten ein großes Banner an der Siegessäule an, das auf den geplanten Protest hinweist.

Attentäter von Maine tot aufgefunden • In den USA ist die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen von Maine gefunden worden. Nach Angaben der Behörden des US-Bundesstaates hat sich der Mann vermutlich selbst erschossen. Der 40-Jährige soll am Mittwoch in einer Kleinstadt 18 Menschen getötet haben. Sein Motiv ist weiter unklar.

Massen-Crash in Baden-Württemberg • Auf der A81 bei Heilbronn haben sich mehrere Massenkarambolagen ereignet. Die Autobahn ist dort immer noch gesperrt. Am frühen Abend waren 85 Autos an 17 verschiedenen Stellen aufeinder gefahren. Es gab 36 leicht Verletzte. Laut Polizei ist noch unklar, warum es zu den zahlreichen Unfällen kam.

Wetter in NRW

Der Vormittag bleibt wolkig

Erst Schauer, dann ein bisschen Sonne • Am Morgen und am Vormittag ist es bewölkt und kann in Schauern regnen, die Sonne wird sich allenfalls lokal kurz zeigen. Am Nachmittag werden die Schauer vom Rheinland bis zum Siegerland seltener und es wird freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad im Mindener Land bis 16 Grad in der Zülpicher Börde. In Höhenlagen ab 500 Meter werden 8 bis 12 Grad erreicht.