Tarifverhandlungen bei der Bahn • Viele Fahrgäste dürften sich noch erinnern: Gerade mal drei Monate ist es her, dass sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) nach zähen Verhandlungswochen und einer Schlichtung auf einen Tarifkompromiss einigten. Zwei Mal legte die EVG in der Zeit per Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Nun müssen Kunden wieder bangen, ob ihre Züge fahren. Denn heute beginnt die nächste Tarifrunde bei der Bahn, dieses Mal mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) unter ihrem Chef Claus Weselsky. Der hat bereits angekündigt, dass auch die Weihnachtsfeiertage nicht tabu sind für Streiks.

Bedrohung an zwei Hamburger Schulen • Vier Schüler sind nach Bedrohungen gegen Lehrer an zwei Hamburger Schulen festgenommen worden. Zunächst war nur ein Vorfall bekannt geworden, bei dem eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht worden sein soll. Eine Person habe sich vor sie gestellt und mit einer Waffe auf die Frau gezielt, sagte die Polizei. Sie nahm die vier Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren gestern Abend fest. Bei ihnen wurden zwei Spielzeugwaffen sichergestellt. Weitere Details dazu nannten die Ermittler zunächst nicht.

Hollywood-Streik vor dem Ende • In den USA ist der Streik der Schauspieler in Hollywood nach mehreren Monaten beigelegt. Man habe sich mit den Studios in Hollywood vorläufig geeinigt, heißt es von der Schauspielergewerkschaft. Das Abkommen sieht unter anderem höhere Gehälter und einen besseren Schutz vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz vor. Der Streik hatte fast 120 Tage gedauert.

Bundestag berät über Kindergrundsicherung • Sie gilt als eines der wichtigsten sozialpolitischen Vorhaben der Bundesregierung: die Kindergrundsicherung. Lange gab es Streit über die Finanzierung, bis sich die Ampelkoalition auf einen Gesetzentwurf verständigte. Heute wird im Bundestag erstmals darüber diskutiert. Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen: einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag und einem Zusatzbetrag für einkommensschwache Familien, in dem bestehende Leistungen gebündelt werden. Los gehen soll es 2025.

Abklingender Regen • Heute halten sich bis zum Vormittag überall dichte Regenwolken und die Sonne kann sich kaum durchsetzen. Am Mittag klingt der Regen von den Niederlanden her zuerst im Rheinland, am Nachmittag auch in Westfalen zögerlich ab und bei zeitweise auflockernden Wolken sind nur noch örtlich Schauer ein Thema. Die Temperaturen erreichen zwischen 10 Grad im Lipperland und 12 Grad in der Kölner Bucht, ab 500 Meter werden es 4 bis 9 Grad.