Felix Nmecha (Borussia Dortmund) im Duell mit Joelinton (Newcastle United)

BVB kommt Achtelfinale näher • Borussia Dortmund hat seine Achtelfinalchance in der Champions League durch den nächsten Sieg erheblich verbessert. Der BVB gewann gestern Abend auch das Rückspiel gegen Newcastle United mit 2:0 (1:0) und steht damit bei sieben Punkten. Nationalspieler Niclas Füllkrug und Julian Brandt trafen. Mit einem weiteren Erfolg beim AC Mailand am 28. November wäre der Einzug in die K.o.-Runde perfekt.

WDR-Recherche: Rechtsextreme Inhalte in Klassenchats • In den Klassen-Chatgruppen vieler Schulen in NRW landen rassistische, antisemitische oder rechtsextreme Inhalte. Das zeigt eine Umfrage des WDR, an der sich fast 700 Schulen beteiligt haben. Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ - sie zeigt aber, dass von den teilnehmenden Schulen zwei Drittel schon mit rassistischen, antisemitischen, rechtsextremen Inhalten in Klassenchats zu tun hatten. Zum Beispiel mit problematischen Memes, also etwa Bilder oder Videos. Die Schulleitungen gehen überwiegend davon aus, dass es beteiligten Schülerinnen und Schülern am historischen Verständnis fehle.

AfD Sachsen-Anhalt "gesichert rechtsextremistisch" • Die AfD ist auch in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung des Verfassungsschutzes rechtsextremistisch. Die Behörde kommt zu diesem Ergebnis, nachdem sie muslimfeindliche, rassistische und judenfeindliche Aussagen von AfD-Leuten in dem Bundesland ausgewertet hat. Neben Sachsen-Anhalt ist auch der AfD-Landesverband in Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft. Der Verfassungsschutz darf die Partei damit leichter überwachen.

Gedenken an die Reichspogromnacht • Vor 85 Jahren, am 9. November 1938, haben die Nationalsozialisten Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte und andere jüdische Einrichtungen geplündert oder zerstört. In diesem Jahr steht das Gedenken vielerorts unter dem Eindruck des Hamas-Terrors. Bereits heute Abend wird es in Köln einen gemeinsamen Schweigegang von evangelischer und katholischer Kirche geben. Er soll ein öffentliche Zeichen zur Anteilnahme und Verbundenheit mit Israel sein, aber auch mit jüdischen Menschen in Köln.